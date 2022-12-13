В МВД рассказали о возможности размещения фото ветеранов на автомобилях

Ирина Волк призвала россиян участвовать в акции "Бессмертный полк" при помощи автомобилей.

Принять участие в акции "Бессмертный полк" в 2023 году правоохранительные силы России предлагают желающим на протяжении нескольких дней до и после Дня Победы в Великой Отечественной войне (9 мая). Соответствующее заявление в рамках видеообращения сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она отметила, что водители на личны автомобилях или организации на служебных транспортных средствах могут разместить фотографии ветеранов или тружеников тыла, что не будет считаться правонарушением. Дополнительно полицией допускается размещение снимков наград ветерана и истории его подвига, которую можно будет прочитать на припаркованной машине.

Наносимые изображения не должны ограничивать обзорность с места водителя. Рекомендуется размещать их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах. Советуем крепить их на автостекла с внутренней стороны. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД России

В Петербурге отменили шествие "Бессмертного полка".

Фото и видео: YouTube / МВД МЕДИА