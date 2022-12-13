В Петербурге отменили шествие "Бессмертного полка"

По словам парламентария, акция "не отменятся, не будет проводиться в целях безопасности формат шествия. Будут другие форматы".

В Петербурге и в других городах России в 2023 году не будут проводить акцию "Бессмертный полк". При этом планируются иные форматы данного мероприятия. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на сопредседателя Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутата Государственной думы Елены Цунаевой.

По словам парламентария, акция "не отменятся, не будет проводиться в целях безопасности формат шествия. Будут другие форматы". Участники акции могут разместить фотографии своих родных-ветеранов ВОВ на машинах или изготовить бейджики с портретами. Также информацией о родственнике, прошедшем войну, можно поделиться в соцсетях.

Ранее чиновники Смольного проиграли суд ветеранам боевых действий. Истцы получили от КИО согласование на предоставление земли в Пушкинском районе, после чего на свои деньги провели кадастровые работы. Позже чиновники отменили свое решение, сославшись на отсутствие проекта межевания. Профильный комитет обязали устранить нарушение законных прав ветеранов и выдать им участки в аренду в обход процедуры торгов.

Фото: Piter.tv

