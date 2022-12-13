Чиновники Смольного проиграли суд ветеранам боевых действий

Иск подавали из-за отказа чиновников предоставлять дачные участки в аренду без проведения торгов.

Куйбышевский суд Петербурга занял сторону ветеранов боевых действий в их споре с чиновниками Смольного. Об этом 18 апреля рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Иск подавали из-за отказа чиновников предоставлять дачные участки в аренду без проведения торгов. В результате суд обязал КИО отменить несколько соответствующих распоряжений. Помимо комитета, ответчиком по коллективному иску от 35 человек выступало территориальное управление Росимущества.

Истцы получили от т КИО согласование на предоставление земли в Пушкинском районе, после чего на свои деньги провели кадастровые работы. Позже чиновники отменили свое решение, сославшись на отсутствие проекта межевания. Профильный комитет обязали устранить нарушение законных прав ветеранов и выдать им участки в аренду в обход процедуры торгов.

Ранее суд Петербурга признал банкротом экс-поставщика "Газпрома" и "Лукойла". Еще в 2017 году к компании начали поступать банкротные иски, всего свои требования заявили более 20 кредиторов.

Фото: Piter.tv

