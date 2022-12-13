Суд Петербурга признал банкротом экс-поставщика "Газпрома" и "Лукойла"

Еще в 2017 году к компании начали поступать банкротные иски, всего свои требования заявили более 20 кредиторов.

В понедельник. 17 апреля, арбитражный суд Петербурга и области признал АО "Звезда-Энергетика" банкротом и открыл конкурсное производство сроком на полгода. Об этом стало известно из сообщения конкурсного управляющего Григория Авдеева, опубликованном в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Компания занималась производством автономных источников энергии, в частности на строительстве стационарных и блочно-модульных электростанций и ТЭЦ. Продукцию закупали дочерние компании "Газпрома" и "Лукойла" и многие другие.

Еще в 2017 году к компании начали поступать банкротные иски, всего свои требования заявили более 20 кредиторов.

Ранее на Ольгу Бузову подали иск на €1,1 млн. Истец утверждает, что Бузова сначала согласилась продвигать бренд с использованием её имени, но затем передумала. Импортер вина требует с певицы 1 150 000 евро по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения в качестве компенсации.

Фото: piter.tv

