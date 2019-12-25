В МВД рассказали о штрафах за подмену номеров

В ведомство не поступало инициатив о введении уголовного наказания за это правонарушение.

В Министерстве иностранных дел напомнили, что за подмену телефонных номеров предусмотрена административная ответственность. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что на данный момент в МВД не поступало инициатив о введении уголовного наказания за данный вид правонарушений.

В ведомстве напомнили, что летом текущего года был опубликован ФЗ, который вносит поправки в закон "О связи", согласно которому оператор связи обязан предоставлять абонентский номер или уникальный код идентификации без изменений (п.9 статьи 46).

Кроме того, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает статью 13.30 о несоблюдении оператором связи возложенных на него обязательств по идентификации абонентов. Максимальная санкция за данное нарушение для физических лиц составляет от двух до пяти тысяч рублей, должностных – от пяти до пятидесяти тысяч рублей, юридических - от ста до двухсот тысяч рублей. Контролирует исполнение законодательства Роскомнадзор.

Ранее "Общероссийский народный фронт" направил главе Министерства цифрового развития РФ Максуту Шадаеву письмо с предложением ввести уголовное наказание за организацию сервисов по подмене телефонных номеров и саму подмену.

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