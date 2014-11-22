В России предложили ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров

Ежемесячно мошенники крадут у россиян от 3,5 до 5 млрд рублей.

"Общероссийский народный фронт" направил главе Министерства цифрового развития РФ Максуту Шадаеву письмо с предложением ввести уголовное наказание за организацию сервисов по подмене телефонных номеров и саму подмену. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".

По словам инициаторов, в настоящее время именно подмена номеров является у телефонных мошенников главным инструментом для выманивания денег и банковских данных у россиян. Для пресечения этого ОНФ предлагает обязать операторов связи на безвозмездной основе оповещать клиентов о звонках злоумышленников и блокировать их, не дожидаясь решения суда.

Отмечается, что ежемесячно мошенники крадут у граждан РФ от 3,5 до пяти миллиардов рублей. По данным ЦБ, в первом квартале 2021 года зафиксировано более шести тысяч телефонных номеров, которые использовали злоумышленники. Этот показатель вырос на 38% за год.

Ранее в Петербурге задержали банду телефонных мошенников.

Фото: Piter.tv