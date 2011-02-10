В МВД рассказали о новой схеме мошенников с дипфейками родственников

В полиции напомнили о важности проверять информацию лично у тех, кто просит деньги взаймы.

Мошенники похищают денежные средства россиян, создавая с помощью искусственного интеллекта видео с дипфейками родственников, которые якобы просят занять занять им. Соответствующие данные привели журналисты новостного агентства "РИА Новости" со ссылкой на материалы от российских правоохранительных органов. В тексте упоминается о том, что зачастую аферисты используют нейросети, позволяющие из фотографии сделать видеоролик. В кадре воссоздается мимика, голос, жесты и эмоции человека. На подобных видео "аватар" обычно просит занять деньги. Далее преступники рассылают материал родственникам и друзьям потерпевшего лица.

Что мошенники могут сделать с вашей фотографией? Например, оживить ее..., если однажды ваш родственник или товарищ пришлет видео и попросит занять деньги, то позвоните и поинтересуйтесь о целях платежа. Вероятно, его взломали преступники. материалы МВД РФ

Напомним, что с 1 июня 2025 года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает в себя порядка 30 мер, которые вводятся правительством поэтапно. К текущему моменту в стране веден запрет на использование мессенджеров сотрудниками государственных органов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у граждан появилась возможность отказаться от SMS-рассылок. С 1 сентября население может отказаться от спам-звонков. С сентября россияне получат возможность устанавливать через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт.

Фото: Piter.tv