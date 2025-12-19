В МВД рассказали, как защитить аккаунт пожилого родственника на "Госуслугах"

В киберполиции раскрыли суть "доверенного контакта" на "Госуслугах".

Функция "Доверенный контакт" может помочь дополнительно защитить россиянам аккаунты пожилых родственников на портале "Госуслуги" от мошеннических действий. Соответствующее предупреждение опубликовали представители пресс-службы Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при российских правоохранительных органах. В киберполиции заметили, что данная функция помогает человеку при необходимости восстановления пароля от аккаунта. При №Доверенном контакте" SMS-подтверждение операции придет на его телефонный номер. При этом сам гражданин не получает доступа к личному кабинету родственника, поэтому ничего не может сделать от имени владельца.

Если вы хотите дополнительно обезопасить учетную запись пожилого родственника или не уверены, что сможете всегда распознать уловку мошенников, то используйте эту простую функцию, которая значительно снижает риски неправомерного доступа к учетной записи. собщение от киберполиции

Для того, чтобы подключить эту функцию, необходимо зайти в личный кабинет и в профиле в разделе "Безопасность" выбрать "Доверенный контакт". Далее требуется отметить близкого человека с подтвержденной учетной записью на "Госуслугах". После этого сайт попросит указать паспортные данные и номер телефона лица, использованного для регистрации аккаунта.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России