В МВД рассказали, как спастись от телефонных мошенников

На официальном Telegram-канале ведомства была раскрыта схема мошенничества под названием "звонок от руководителя".

Министерство внутренних дел России выпустило предупреждение о новых методах телефонного мошенничества. Злоумышленники часто используют фальшивые "приказы" УФСБ, чтобы запутать жертву. В Управлении по борьбе с неправомерным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России привели примеры таких случаев, которые неоднократно фиксировались в Петербурге, пишет spb.aif.ru.

На официальном Telegram-канале ведомства была раскрыта схема мошенничества под названием "звонок от руководителя". Сначала преступники создают зависимую ситуацию, звоня или отправляя сообщение от имени начальника, обычно в нерабочее время. В таких сообщениях говорится, что вскоре с жертвой свяжется "куратор от силовиков" или "представитель высшего руководства". Мошенник перед этим изучает жертву, используя доступные данные и иногда утечки, что делает его требования убедительными.

МВД рекомендует несколько способов выявления мошенников. Важно не поддаваться панике, проверить контактные данные отправителя, обратить внимание на детали общения и необычные требования. Если возникают сомнения, лучше связаться с юридическим отделом или службой безопасности через привычные каналы.

Ранее мы сообщили о том, что мошенники похитили у пожилой петербурженки 700 тыс. рублей.

Фото: Pxhere