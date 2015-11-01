В МВД рассказали, как отличить реальный вызов на допрос от фейка

Полицейские призвали уточнять информацию в дежурной части.

Для официального вызова на допрос российские правоохранительные службы должны не только позвонить гражданину, но и направить ему повестку. Соответствующее заявление сделали сотрудники МВД в материалах, с которыми ознакомились журналисты из информационного агентства "РИА Новости". Сотрудники полиции уточнили, что в противном случае речь может идти о мошенничестве. Телефонные аферисты могут представиться жертве обмана сотрудниками полиции и по SMS вызвать человека якобы на допрос. Для этого они также укажут в сообщении адрес отдела полиции.

Вызов по телефону без получения повестки не считается официальным. Рекомендуется предложить собеседнику отправить повестку и прекратить разговор. материалы МВД РФ

Для того, чтобы узнать, реальный ли полицейский позвонил или написал, россиянин может обратиться в дежурную часть.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с письмами.

Фото: Piter.tv