Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с письмами

Бдительность и осторожность остаются главными средствами защиты от мошенников.

Злоумышленники начали использовать новый хитрый способ обмана — рассылку бумажных писем с поддельными уведомлениями. В конверты кладут листовки с просьбой срочно перезвонить по указанному номеру, например, якобы для переоформления банковских документов. Об этом сообщила пресс-служба УБК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Таким образом мошенники обходят цифровые системы защиты, заставляя жертв самим выходить на связь и попадать в их ловушку. Помимо этого, преступники активно используют QR-коды, ведущие в фальшивые группы соседей, или подделывают квитанции за коммунальные услуги с ложной информацией.

Чтобы не стать жертвой обмана, специалисты рекомендуют внимательно проверять все полученные письма: обращать внимание на ошибки в тексте, проверять, действительно ли конверт отправлен почтой или просто подброшен в ящик, а также не сканировать подозрительные QR-коды и не звонить по незнакомым номерам. При малейших сомнениях лучше напрямую связаться с банком или соответствующей организацией для уточнения информации.

Фото: Piter.TV