В МВД рассказали, как мошенники заставляют жертв записывать их контакт

Аферисты научились не вызывать у сотрудников банков подозрения.

Телефонные мошенники заставляют своих жертв записывать их контакт в гаджетах как членов семьи для того, чтобы сотрудники банка ничего не заподозрили во время оформления сделок. Соответствующие данные содержатся в официальных материалах от российских правоохранительных органов, ссылку на которые приводят журналисты из новостного агентства "РИА Новости". Установлено, что аферисты сначала убеждают жертву удалить с телефона все контакты, включая и номера родителей, а потом записать тот номер, с которого они звонят, как "маму".

Согласно криминальной схеме, злоумышленники, записанные в телефоне "мамой", могут позвонить жертве во время сделки в банковской организации, например, при оформлении кредита, и поинтересоваться о том, как проходит процесс. Таким образом аферисты остаются на связи с потерпевшим лицом, не вызывая при этом подозрений у сотрудников банков.

Фото: Piter.tv