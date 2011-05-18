Мошенники придумали двухэтапную схему обмана с получением кода от домофона

Злоумышленник предлагает жертве получить персональный код от домофона, который позволит открывать дверь без

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана россиян с получением кода от домофона. Об этом сообщает "РИА Новости".

Отмечается. что злоумышленник звонит жертве, называя ее адрес, и предлагает получить персональный код от домофона, который позволит открывать дверь без использования ключа. Человек получает смс от Госуслуг, в котором указан шестизначный год.

Спустя время ему звонят якобы сотрудник Госуслуг, который сообщает о попытке взлома аккаунта и просит продиктовать тот код из смс.Таким образом злоумышленник получает доступ к личному кабинету жертвы. Отметим, что операторы поддержки Госуслуг никогда не запрашивают пароли и коды из смс.

