В МВД рассказали, как мошенники обманывают подростков

Киберполиция раскрыла этапы обмана ребенка аферистами через соцсети.

В российских правоохранительных органах рассказали о пяти этапах обмана мошенниками подростков. Соответствующее сообщение опубликовано пресс-сдлужбой Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при МВД РФ. Специалисты пояснили, что в зоне риска оказываются несовершеннолетние.

Выбор цели: дети и подростки. Мошенники ищут их в соцсетях, играх, чатах. Завоевание доверия: представляются "курьером", "техподдержкой" или "учителем". Создают срочную ситуацию: "аккаунт заблокирован", "ошибка в доставке". пресс-служба МВД РФ

Одним из этапов обмана злоумышленниками детей в профильном ведомстве выделили давление и изоляцию. Речь идет о том, что преступники подключают "следователя", а также угрожают ребенку арестом родителей. Далее мошенники переводят общение в Telegram или другие мессенджеры и запрещают несовершеннолетним говорить об этом со своей семьёй. К следующему этапу полицейские отнесли принуждение к действиям, когда мошенники говорят: "переведи деньги на безопасный счёт", "декларируй средства", "пройди проверку". Заключительным этапом является исчезновение. На этом этапе аферисты получили деньги от обманутого человека, а после заблокировали его в соцсетях. В результате ребёнок может остаться один на один с паникой и дальнейшими последствиями.

