Россиян предупредили о новой схеме мошенников с оплатой госпошлины МВД

Мошенники могут рассылать сообщения россиянам через мессенджеры, утверждая, что получатель нарушил закон путем поиска экстремистских материалов. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" от Народного фронта. Аферисты скидывают человеку для "оспаривания штрафа" ссылку на поддельный сайт российских правоохранительных органов. На этом онлайн-ресурсе требуется оплатить государственную пошлину или установить вредоносное программное обеспечение под видом документа для подачи жалобы.
Целевая группа: пользователи социальных сетей, особенно старшего возраста, которые могут быть менее осведомлены о технологических рисках.
пресс-служба "Мышеловки"
Также злоумышленники могут звонить жертвам, представляясь сотрудниками полиции, и угрожать людям возбуждением уголовного дела за "просмотр запрещенного контента". В реальности же структура МВД не требует от граждан оплаты штрафов через мессенджеры или неизвестные сайты.
Мошенники стали подделывать чаты в WhatsApp* якобы для бывших сотрудников организаций.
*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.
Фото: Piter.tv
