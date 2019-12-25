Мошенники стали подделывать чаты в WhatsApp* якобы для бывших сотрудников организаций

Аферисты придумали новый способ получения персональных сведений о человеке.

Мошенники стали подделывать чаты в мессенджере WhatsApp* якобы для бывших сотрудников организаций. Подобная криминальная схема нацелена на кражу персональных данных человека. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.

Злоумышленники создают чаты в WhatsApp якобы для бывших сотрудников организаций. Для убедительности в таких чатах появляются знакомые имена и фотографии, которые мошенники находят в открытых источниках. Участники чата видят "коллег", с которыми когда-то работали, и начинают доверять происходящему. Андрей Бийчук, эксперт

Через некоторое время в группе приложения появляется "руководитель". Этот человек сообщает, что в компании произошел сбой, поэтому стерлась база данных работников с указанием трудового стажа. Без восстановления подобных сведений возникнут проблемы с начислением пенсии, а многолетний стаж сотрудников якобы может не засчитаться. В результате аферисты просит жертв обмана "помочь восстановить информацию" и отправить бывшему работодателю сообщением полный пакет документов. В них должны содержаться паспортные сведения, данные о дипломах, СНИЛС, номера договоров или прочая информация о человеке.Иногда злоумышленники дополнительно выходят в личные сообщения и убеждают пользователя, что нужно подтвердить сведения через портал Госуслуг. Для этого они выманивают у человека его логин, пароль и коды подтверждения, получая полный доступ к аккаунту на едином портале.

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Фото: Piter.tv