В полиции назвали самые распространенные преступные схемы телефоных мошенников.

В МВД рассказали, как мошенники чаще всего похищают деньги со счетов россиян. В материале ТАСС, ссылающегося на правоохранительные органы, говорится о том, что чаще всего за счет звонков преступников жертвы обычно лишаются денег с банковских карт и счетов. При этом злоумышленники представляются сотрудниками кредитных организаций и предлагают оформить кредит или перевести средства на резервный счет, чтобы "защитить" их.

В России одним из наиболее распространенных видов IT-хищений является схема по оформлению от имени клиента онлайн-заявки на получение кредита с использованием полученных реквизитов банковских карт, паролей из CMC-сообщений. После того, как человек называет персональные данные, с его карт списываются деньги. Средства переводятся на самом деле на подконтрольные счета преступников.

Преступники похищают денежные средства путем убеждения потерпевшего в компрометации его банковских счетов и необходимости перевода имеющихся на них денежных средств на так называемые резервные счета, подконтрольные злоумышленникам. пресс-служба МВД РФ

Также IT-хищения совершаются методом отправки в банки распоряжения о перечислении денег на счета, подконтрольные преступникам. Клиент не имеет желания осуществлять подобный перевод, но при этом преступники создают и направляют банкам платежное распоряжение с попустительства клиента, введенного в заблуждение.

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Фото: Piter.tv