В Тюмени пойманы мошенники, совершившие 13 краж и грабежей

Двое молодых людей подозревается по статьям 158, 159 и 161 УК РФ.

Полиция задержала в Тюмени подозреваемых в совершении тринадцати краж, грабежей и мошенничеств. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. По данным представителей закона, в банде оказались задействованы ранее судимый 20-летний молодой человек и его 25-летний приятель.

Подозреваемые пытались на территории Нижнетавдинского района ограбить жительницу Тюмени. Один из подельников планировал сорвать с шеи потерпевшей золотую цепочку, когда та усаживала в автомобиль собаку. Стоимость ювелирного изделия составила более 200 тысяч рублей. Жертва отметила, что получила удар по лицу. Ей удалось схватить нападавшего за руку и позвать на помощь. После этого оба злоумышленника скрылись с места преступления.

Эти же граждане под угрозой физического насилия на улице Мельникайте похитили у другого потерпевшего мобильное устройство за девять тысяч рублей. Мужчине угрожали ножом. Жертва разбоя обратилась в полицию. Также злоумышленниками был похищен еще один телефон за 27 тысяч рублей у случайного прохожего. Новое преступление произошло в торговом центре на улице Пермякова. Воры украли кошелек с крупной суммой денег. Мошенники попросили у 25-летнего потерпевшего гаджет для звонка, после чего не вернули мобильник. На улице Проезд Солнечный подельники молодые люди похитили сотовый телефон и серебряную цепочку у доставщика пиццы. На улице Авторемонтной - украли телефон из припаркованного автомобиля. Общая сумма ущерба от действий злоумышленников составила свыше 150 тысяч рублей.

При помощи украденных устройств преступники переводили деньги со счетов жертв на свои банковские счета. После этого мобильники оказывались в комиссионных магазинах. Сейчас часть похищенного возвращена заявителям. По факту произошедшего ведутся уголовные дела по статьям 158, 159 и 161 УК РФ. Фигуранты дел находятся под стражей.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России