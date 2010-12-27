В МВД раскрыли суть претензий к экс-гендиректору "Водоканала СПб"

Расследование дела о поставках электроэнергии по завышенным ценам продолжается.

В полиции Петербурга пояснили суть претензий, из-за которых задержан бывший глава "Водоканала Санкт-Петербурга" Евгений Целиков. Недавно стало известно о его поимке. На данный момент чиновника обвиняют в обеспечении компании поставок электроэнергии по завышенной стоимости. Из-за этого ГУП потерял около 1,8 млрд рублей за три года. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

По данному делу также задержана директор компании-поставщика. Суд избрал для предпринимательницы меру пресечения в виде подписки о невыезде. В офисах "Водоканала" прошли проверки. Сейчас в МВД ГУП признают потерпевшей стороной. Оперативники также обыскивали помещения, принадлежащие семье покойного гендиректора "Водоканала" Феликса Кармазинова, у самого фигуранта расследования Целикова, у других сотрудников фирмы.

Напомним, что "Водоканал" расторг соглашение по поставке с "Развитием и инвестициями". ГУП обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд города. Юристы планируют взыскать с экс-поставщика стоимость ущерба. Фирму обвиняют в необоснованном обогащении.

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Фото: Piter.tv

