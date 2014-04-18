В МВД раскрыли статистику убийств в Мурино

В прошлом году в Мурино зарегистрировали четыре убийства, а в этом году по этой статье дел еще не заводили.

В Мурино зарегистрировали за четыре месяца этого года четыре ограбления. В прошлом году было в 6,5 раз больше, тогда завели 26 уголовных дел по статье "Грабеж". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области, передают "Невские новости".

В прошлом году в Мурино зарегистрировали четыре убийства, а в этом году по этой статье дел еще не заводили.

Ранее в Муринском парке обнаружили останки человека во время прогулки. Кости случайно раскопали собаки, которые искали вышей.

Фото: Piter.tv