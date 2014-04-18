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В МВД раскрыли статистику убийств в Мурино
Сегодня, 18:20
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В МВД раскрыли статистику убийств в Мурино

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В прошлом году в Мурино зарегистрировали четыре убийства, а в этом году по этой статье дел еще не заводили. 

В Мурино зарегистрировали за четыре месяца этого года четыре ограбления.  В прошлом году было в 6,5 раз больше, тогда завели 26 уголовных дел по статье "Грабеж". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области, передают "Невские новости". 

В прошлом году в Мурино зарегистрировали четыре убийства, а в этом году по этой статье дел еще не заводили. 

Ранее в Муринском парке обнаружили останки человека во время прогулки. Кости случайно раскопали собаки, которые искали вышей.

Фото: Piter.tv

Теги: мурино, статистика, убийства
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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