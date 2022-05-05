В Муринском парке обнаружили останки человека во время прогулки

В среду, 4 мая, в Муринском парке нашли человеческие останки. Их случайно раскопали собаки, рассказала петербурженка "Мегаполису".
Труп лежал недалеко от спорткомплекса Fitness House, на Северном проспекте у дома №40. Череп и кости находились под травой. Одежды не было. Женщина сразу же обратилась в полицию. Она покинула место после того, как туда приехали правоохранители.
Обстоятельства смерти и личность погибшего пока не известны.
Ранее Piter.tv писал о том, что в лесу Волховского района нашли сгоревшую машину с трупом.
Видео: ВКонтакте / ГАЗОН СПБ / Анастасия Грачева
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