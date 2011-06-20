В МВД раскрыли новую схему мошенничества со сдачей анализов

Целью аферистов стали люди пожилого возраста.

Телефонные мошенники под видом сотрудников поликлиники убеждают пожилых людей назвать свои персональные данные якобы для пересдачи анализов. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на материалы, предоставленные российскими правоохранительными органами. В полиции уточнили, что неизвестные злоумышленники обзванивают пенсионеров и просят жертв обмана назвать личные сведения для заполнения "анкеты". Затем на имя потерпевших начинают поступать звонки от лжесиловиков. Они обвиняют граждан в финансировании запрещенных организаций. Для того, чтобы пресечь действия аферистов, собеседнику предлагают внести денежные средства на "безопасный счет".

В МВД указали, что по данной криминальной схеме преступникам удалось обмануть 89-летнюю женщину. К россиянке пришла соучастница схемы и занесла сумки для денег, после чего к ней пришел мужчина и забрал "посылку" с 80 тысячами рублей.

Аферисты предлагают россиянам купить схему выигрыша в лотерее, втягивая в финансовую пирамиду.

Фото: Piter.tv