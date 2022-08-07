В МВД проверяют сведения о похищении подростка во Всеволожском районе Ленобласти

Полиция задержала подозреваемого, который вымогал у ребенка деньги.

Правоохранительными органами проводится проверка инцидента с подозрением на похищение подростка во Всеволожском районе Ленинградской области. В пресс-службе региональной полиции отметили, что к оперативникам около 02:50 утра 1 сентября обратилась местная жительница. Женщина написала заявление о том, что 17 августа 2023 года в 23:50 вечера в городе Кудрово ее 17-летний ребенок стретился с малознакомым по имени "Андрей", который начал вымогать у мальчика 50 тысяч рублей. По словам 44-летней россиянки, криминальный эпизод произошел в машине "Ауди Q7", в который подросток сел. В салоне автомобиля вместе с подозреваемым также находились еще двое человек. В результате пострадавшему пришлось через банкомат, расположенный на проспекте Строителей дом 7, снять денежные средства и передать их преступнику.

Установлено, что на следующий день, 18 августа, около 2.00 часов утра московскому времени несовершеннолетнего отвезли на парковку дома 1 по Ленинградской улице в Кудрово и высадили. Насильственные методы по отношению к мальчику не применялись.

1 сентября 2023 года в 22:25 у дома 66 по Кузьминскому шоссе в г. Пушкин нарядом ДПС ОМВД России по Пушкинскому району совместно с оперативниками Главка был остановлен подозрительный "Ауди Q7", под управлением 24-летнего владельца. пресс-служба МВД по СПб и Ленобласти

В настоящее время водитель и автомобиль доставлены в ОМВД России по Пушкинскому району. Во время осмотра транспортного средства полицейские нашли наручники, два разгрузочных жилета с подсумками, черную балаклаву, куртку с шевронами Вооруженных сил страны, поясную кобуру с перцовым баллончиком, страйкбольный пистолет и тактические перчатки. Все предметы были изъяты. Сейчас в МВД решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv