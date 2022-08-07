  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:50
229
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Иваново водитель сбил женщину с ребенком на переходе

0 0

Два человека пострадали, а нарушитель скрылся с места преступления.

Правоохранительные органы по Ивановской области разыскивают водителя, который сбил женщину с ребенком и скрылся с места ДТП. Позже транспортное средство было найдено, однако машина полностью выгорела. Соответствующее заявление сделали местные полицейские в ведомственном Telegram-канале. Специалисты объяснили, что авария зафиксирована около 21 часа вечера 1 сентября по улице генерала Хлебникова в городе Иванове. По факту произошедшего следственные органы примут процессуальное решение.

Водитель, управляя автомашиной ВАЗ 21013, совершил наезд на переходящих по пешеходному переходу проезжую часть дороги женщину и семилетнюю девочку. Пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу.

пресс-служба МВД по региону

В Ленобласти фура сбила самокатчика, который ехал на красный свет.

Фото и видео: Telegram / Полиция37 Иваново

Теги: ивановская область, мвд
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Пожар, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии