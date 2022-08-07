В Иваново водитель сбил женщину с ребенком на переходе

Два человека пострадали, а нарушитель скрылся с места преступления.

Правоохранительные органы по Ивановской области разыскивают водителя, который сбил женщину с ребенком и скрылся с места ДТП. Позже транспортное средство было найдено, однако машина полностью выгорела. Соответствующее заявление сделали местные полицейские в ведомственном Telegram-канале. Специалисты объяснили, что авария зафиксирована около 21 часа вечера 1 сентября по улице генерала Хлебникова в городе Иванове. По факту произошедшего следственные органы примут процессуальное решение.

Водитель, управляя автомашиной ВАЗ 21013, совершил наезд на переходящих по пешеходному переходу проезжую часть дороги женщину и семилетнюю девочку. Пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу. пресс-служба МВД по региону

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Фото и видео: Telegram / Полиция37 Иваново