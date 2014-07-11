В МВД предупредили о похитителях аккаунтов в сервисах для заказа такси

В полиции предупредили водителей об угрозе кражи денег с банковских карт.

Мошенники похищают аккаунты в сервисах заказа такси для того, чтобы получить доступ к привязанным там банковским картам. Соответствующее предупреждение выпустили российские правоохранительные органы из управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. Известно, что аферисты пытаются неправомерно получить доступ к аккаунту водителя в сервисе заказа пассажирской машины или доставке.

Ищут потенциальную жертву, которая размещает заказ, после чего обманным путем получают код для авторизации, завладевая аккаунтом пользователя. пресс-служба МВД РФ

С использованием скомпрометированного аккаунта преступники оформляют фиктивные заказы на поездки, а с помощью другого аккаунта эти "поездки" совершают Денежные средства за несуществующие поездки списываются с привязанной к аккаунту банковской карты. Затем оплата поступает не на счет сервиса такси, а на счета мошенников, которые они прикрепили к аккаунту своей жертвы. В полиции заметили, что такая криминальная схема встречается на текущий момент достаточно редко. Однако ряд эпизодов в начале 2025 года зафиксирован в Алтайском крае, а в мае - на территории Приморского края.

Главный совет, который может вас обезопасить от подобных схем, - не сообщайте коды из SMS. Никогда и никому, даже если это водитель такси, который принял вашу заявку. пресс-служба МВД РФ

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Фото: Piter.tv