В МВД предложили ввести новые дорожные знаки для самокатов в России

Проект предполагает установку знака "Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено".

МВД совместно с Минтрансом предложили ввести новые дорожные знаки для средств индивидуальной мобильности в России. Об этом в беседе с "РИА Новости" рассказал замначальника Госавтоинспекции МВД РФ Николай Шеюхин.

По его словам, в некоторых местах будут установлены знаки для СИМ, которые будут накладывать ограничения по скорости. На параметры будет влиять ширина тротуара и другие параметры. При этом министерство транспорта и МВД определят общие правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности по всей стране.

Проект предполагает установку знака "Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено".

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Фото: Piter.tv