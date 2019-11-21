В МВД появятся подразделения по борьбе с продажей наркотиков в интернете

Новое подразделение заработает уже в январе следующего года.

В МВД появятся подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на врио начальника Главка по контролю за оборотом наркотиков Кирилла Смурова. В ведомстве уточнили, что отделения создадут до 10 января 2020 года

Поставленная президентом задача к этому сроку будет выполнена прокомментировал специалист

По словам представителя полиции в законодательство России будут внесены правки в. Ужесточатся меры, связанные за пропаганду запрещенных веществ в Сети. Смуров добавил, что сейчас этот вопрос прорабатывается. Однако на его решение необходимо длительное время.

На данный момент за пропаганду наркотиков в стране максимальное наказание для иностранца - выдворение за пределы государства или арест на 15 суток. Местному населению грозят административные штрафы от пяти тысяч рублей. Сумма доходит до миллиона, если в нарушении замешано юридическое лицо.

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Видео: YouTube/Aperture