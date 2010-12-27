ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Для этого ГИБДД понадобится решение медика о диагнозе водителя.

МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью. Такие меры будут действовать при условии, что водитель не пройдет вовремя внеплановый медицинский осмотр. Такие сведения опубликованы на официальном портале проектов правовой информации.

Оно будет нужно, если у шофера обнаружится заболевание, влияющее на управление транспортом. Далее врачи должны дать оценку того, сможет ли гражданин и дальше водитель автомобиль. На выполнение процедуры гражданину дадут около месяца.

Если он откажется от выполнения нормативных требований, то его водительское удостоверение аннулируют. Это же произойдет, если диагноз пациента подтвердится. Все сведения о здоровье и осмотрах будут вноситься в единую базу.

Напомним, что на данный момент в России лишать водительских прав можно только по решению суда.

Ранее Piter.tv писал о том, что водителей заставят проходить внеплановые медкомиссии.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

