Водителей заставят проходить внеплановые медкомиссии

Водителей с новыми заболеваниями заставят проходить внеплановые медкомиссии. Правило будет действовать, если в период действия водительских прав у человека найдут противопоказания. Для подтверждения возможности управлять транспортом гражданин должен посетить врачей. В ином случае его водительское удостоверение может быть аннулировано.
Изменения уже внесены в закон "О безопасности дорожного движения". Правки готовили представители МВД и Минздрава России. Теперь все сведения о состоянии здоровья автовладельцев будут вноситься в единую электронную базу.
Водитель будет направляться на прохождение в течение одного месяца внеочередного обязательного медицинского освидетельствования
прокомментировали в ведомстве
Отметим, что водителям не нужно предоставлять бумажные справки, результаты появятся в онлайн режиме в той же базе. По желанию владельцу могут выдать бумажный аналог постановление о состоянии здоровья.
Ранее Piter.tv писал о том, что согласован порядок продажи "красивых номеров" для автомобилей.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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