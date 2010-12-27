Водителей заставят проходить внеплановые медкомиссии

В противном случае водительское удостоверение могут аннулировать.

Водителей с новыми заболеваниями заставят проходить внеплановые медкомиссии. Правило будет действовать, если в период действия водительских прав у человека найдут противопоказания. Для подтверждения возможности управлять транспортом гражданин должен посетить врачей. В ином случае его водительское удостоверение может быть аннулировано.

Изменения уже внесены в закон "О безопасности дорожного движения". Правки готовили представители МВД и Минздрава России. Теперь все сведения о состоянии здоровья автовладельцев будут вноситься в единую электронную базу.

Водитель будет направляться на прохождение в течение одного месяца внеочередного обязательного медицинского освидетельствования прокомментировали в ведомстве

Отметим, что водителям не нужно предоставлять бумажные справки, результаты появятся в онлайн режиме в той же базе. По желанию владельцу могут выдать бумажный аналог постановление о состоянии здоровья.

Ранее Piter.tv писал о том, что согласован порядок продажи "красивых номеров" для автомобилей.

Фото: Piter.tv

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