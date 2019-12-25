В МВД пояснили, как мошенники обманывают пользователей Apple

Злоумышленники выманивают деньги граждан, блокируя их устройства под предлогом установки игровых приложений через сторонний аккаунт Apple ID.

Мошенники используют новую схему для обмана пользователей гаджетов компании Apple. Об этом сообщили в управлении МВД МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Отмечается, что злоумышленники выманивают деньги граждан, блокируя их устройства под предлогом установки игровых приложений через сторонний аккаунт Apple ID. После того, как пользователь заходит со своего устройства в чужую учетную запись, мошенники активируют функцию "Найти iPhone". После этого устройство переводят в режим "Потерян" и полностью его блокируют.

Также в МВД подчеркнули, что вход в чужой аккаунт на своем смартфоне дает злоумышленнику полный контроль над ним через iCloud. Это позволяет требовать от потерпевших деньги за разблокировку устройства.

