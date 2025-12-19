В МВД порекомендовали не вводить пароли при использовании публичных сетей Wi-Fi

В российских правоохранительных органах порекомендовали не вводить пароли от электронной почты, социальных сетей или рабочих онлайн-ресурсов при использовании публичных сетей Wi-Fi. Соответствующими данными поделились представители Управления МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. Специалисты уточнили, что на территории аэропорта Шереметьево в Московской области за 2025 год была выявлена поддельная точки доступа для получения несанкционированного доступа к аккаунтам пользователей различных мессенджеров. Соблюдение требований по безопасности минимизирует риски истанционных хищений личных сведений.
Чтобы минимизировать риски, рекомендуется при использовании публичных сетей Wi-Fi не вводить пароли от почты, социальных сетей или рабочих сервисов, а также не прибегать к услугам интернет-банкинга и не совершать онлайн-покупки.
сообщение от Киберполиции России
