В МВД попросили болельщиков Евро заранее приобретать Fan ID

Петербург примет семь матчей. Сегодня чемпионат откроет матч Турция-Италия.

В день открытия чемпионата Европы по футболу на сайте МВД-Медиа появилось обращение к фанатам, согласно которому сотрудники убедительно просят болельщиков заранее приобретать Fan ID.

Свою просьбу сотрудники правоохранительных органов аргументировали тем, что благодаря заблаговременному приобретению паспорта болельщика, можно избежать недоразумений при приобретении билетов и посещении игр.

С подробной информацией для зрителей можно ознакомиться на официальных интернет-ресурсах чемпионата Европы. отметили в пресс-службе ведомства

Чемпионат пройдет в 11 городах мира с 11 июня по 11 июля. Семь игр примет Петербург, в том числе четвертьфинальный матч. Сегодня Евро-2020 откроет матч между сборными Турции и Италии.

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Фото: Piter.tv