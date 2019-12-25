В МВД попросили болельщиков Евро заранее приобретать Fan ID

В день открытия чемпионата Европы по футболу на сайте МВД-Медиа появилось обращение к фанатам, согласно которому сотрудники убедительно просят болельщиков заранее приобретать Fan ID.
Свою просьбу сотрудники правоохранительных органов аргументировали тем, что благодаря заблаговременному приобретению паспорта болельщика, можно избежать недоразумений при приобретении билетов и посещении игр.
С подробной информацией для зрителей можно ознакомиться на официальных интернет-ресурсах чемпионата Европы.
отметили в пресс-службе ведомства
Чемпионат пройдет в 11 городах мира с 11 июня по 11 июля. Семь игр примет Петербург, в том числе четвертьфинальный матч. Сегодня Евро-2020 откроет матч между сборными Турции и Италии.
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Фото: Piter.tv
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