"Зенит" продлил контракт с Михаилом Кержаковым

Соглашение будет действовать до 2022 года.

Вечером в пятницу, 10 июня, футбольный клуб "Зенит" продлил контракт с вратарем Михаилом Кержаковым, сообщила пресс-служба ФК.

Новое соглашение с футболистом продлится до конца сезона-2021/22. Игрока поздравили с обновленным соглашением, пожелали ему успехов на поле и за его пределами.

Ранее мы писали, что "Зенит" готовит предложение ЦСКА по трансферу Влашича. За футболиста предлагают 25 миллионов евро, его контракт с московским клубом истекает в 2024 году.

Фото: пресс-служба "Зенит"