Дмитрий Медведев раскритиковал систему Fan ID и попросил скорректировать правила для болельщиков

Политик считает, что правила были актуальны во время проведения чемпионата мира, поскольку они обеспечивали глобальную безопасность.

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал недостатки системы Fan ID. Об этом сообщили "РИА Новости".

По словам политика, новые правила для болельщиков сейчас приобретают абсурдные формы. Он отметил, что система была актуальна во время проведения чемпионата мира, поскольку она обеспечивала глобальную безопасность. Но сегодня карта болельщика доставляет дискомфорт футбольным фанатам.

Зампред Совбеза РФ уточнил, что недавно слышал историю про то, как на матч не пропустили семью с ребенком из-за отсутствия карты болельщика. Медведев назвал систему издевательством. Он считает, что правила для болельщиков нужно пересмотреть.

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Фото: Piter.tv