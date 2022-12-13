Главный тренер футбольного "Зенита" рассказал о будущей карьере Кузяева

Главный тренер ФК "Зенит" рассказал, что думает о будущей карьере полузащитника Далера Кузяева. Сергей Семак признался, что команда нуждается в игроке. Об этом сообщили на портале "Спорт Экспресс".
Семак заявил, что для сине-бело-голубых важно, чтобы футболист остался в составе "Зенита". Но если Кузяеву предложат контракт в Европе, он согласится.
Отметим, что Кузяев играет за "Зенит" с лета 2017 года, его договор с командой действует до июня 2023 года. Напомним, недавно футболист попал в окончательный состав сборной России на весенние тренировочные сборы.
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Фото: Телеграм / ФК "Зенит"
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