Главный тренер футбольного "Зенита" рассказал о будущей карьере Кузяева

Недавно футболист попал в окончательный состав сборной России на весенние тренировочные сборы.

Главный тренер ФК "Зенит" рассказал, что думает о будущей карьере полузащитника Далера Кузяева. Сергей Семак признался, что команда нуждается в игроке. Об этом сообщили на портале "Спорт Экспресс".

Семак заявил, что для сине-бело-голубых важно, чтобы футболист остался в составе "Зенита". Но если Кузяеву предложат контракт в Европе, он согласится.

Отметим, что Кузяев играет за "Зенит" с лета 2017 года, его договор с командой действует до июня 2023 года. Напомним, недавно футболист попал в окончательный состав сборной России на весенние тренировочные сборы.

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Фото: Телеграм / ФК "Зенит"