Малкому и Клаудиньо выдали российские паспорта

Игроки сине-бело-голубых изъявили желание стать гражданами РФ еще осенью 2022 года.

Бразильские футболисты Малком и Клаудиньо, которые играют за ФК "Зенит", получили российские паспорта. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на агента футболистов Луиса Фернандо Гарсию.

Президент России Владимир Путин своим указом предоставил гражданство спортсменам. Игроки изъявили желание стать гражданами РФ еще осенью 2022 года.

Малком играет за "Зенит" с августа 2019 года, Клаудиньо – с лета 2021 года.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в окончательный состав сборной России на весенние тренировочные сборы попали Кузяев и Караваев.

Фото: pixabay