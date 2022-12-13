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В окончательный состав сборной России на весенние тренировочные сборы попали Кузяев и Караваев
Сегодня, 18:37
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В окончательный состав сборной России на весенние тренировочные сборы попали Кузяев и Караваев

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Они поедут в Новогорск.

Двое игроков "Зенита" вошли в окончательный состав сборной России на весенние тренировочные сборы.  В Новогорск поедут защитник Вячеслав Караваев и полузащитник Далер Кузяев. Об этом сообщили в пресс-службу футбольного клуба.

Кроме того, в список попали еще 27 спортсменов из разных российских клубов. Они будут тренироваться вместе с 19 по 28 марта.

Официальная информация о товарищеских матчах сборной будет опубликована дополнительно.

Пресс-служба ФК "Зенит"

Футболисты проведут два товарищеских матча с Ираном 23 марта в Тегеране, а также с Ираком — в Петербурге 26 марта.

Тварищеский матч "Зенита" с  "Фенербахче"  пройдет 23 марта. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Футболисты будут играть в Стамбуле. Все вырученные от проведения матча средства будут направлены на  гуманитарную помощь для жителей Турции, которые пострадали во время землетрясений. 

Ранее Piter.tv стало известно расписание матчей "Зенита" на апрель.

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"

 

 

Теги: зенит, сборная россии на весенние сборы, спорт, футбол
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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