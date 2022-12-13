Бразильские футболисты Малком и Клаудиньо получили российское гражданство

Президент России Владимир Путин своим указом предоставил гражданство спортсменам, которые играют за ФК "Зенит".

Бразильцы Малком и Клаудиньо, выступающие за сине-бело-голубых, получили российское гражданство. Об этом сообщили на официальном портале правовой информации сегодня, 24 февраля.

Президент России Владимир Путин своим указом предоставил гражданство спортсменам. Неделю назад стало известно, что игрокам одобрили получение статуса.

Футбольный клуб "Зенит" поздравляет Малкома и Клаудиньо с новым статусом и с большой привилегией стать гражданами нашей страны. Желаем удачи и новых побед вместе с сине-бело-голубыми! ФК "Зенит"

Игроки изъявили желание стать гражданами России еще осенью 2022 года. Скоро будет назначена дата церемонии вручения паспортов.

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Фото: Телеграм / Зенит