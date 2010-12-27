В МВД озвучили статистику по ДТП с автомобилями каршеринга

Стало известно, сколько с начала 2019 года в России произошло ДТП с участием каршеринговых автомобилей. Как рассказали ТАСС в пресс-службе МВД РФ, всего за первое полугодие в России случилось 212 аварий с участием транспортных средств, взятых в аренду.
В основном, эти происшествия связаны с наездом на пешеходов и столкновениями с препятствиями на дороге. В результате ДТП погибло 10 человек, а еще 277 были травмированы.
Наибольшее количество таких аварий по вине водителей произошло в Москве, Петербурге, Ленобласти и Московской области.
Напомним, ранее в Петербурге автомобиль каршеринга врезался в военную технику.
Фото: carsharingi.ru
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