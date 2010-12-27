В МВД озвучили статистику по ДТП с автомобилями каршеринга

В "лидерах" списка - Москва, Петербург и областные регионы.

Стало известно, сколько с начала 2019 года в России произошло ДТП с участием каршеринговых автомобилей. Как рассказали ТАСС в пресс-службе МВД РФ, всего за первое полугодие в России случилось 212 аварий с участием транспортных средств, взятых в аренду.

В основном, эти происшествия связаны с наездом на пешеходов и столкновениями с препятствиями на дороге. В результате ДТП погибло 10 человек, а еще 277 были травмированы.

Наибольшее количество таких аварий по вине водителей произошло в Москве, Петербурге, Ленобласти и Московской области.

Напомним, ранее в Петербурге автомобиль каршеринга врезался в военную технику.

Фото: carsharingi.ru