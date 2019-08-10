На Петроградке каршеринг влетел в колонну военных машин

Очевидцам удалось заснять сразу три точки, куда неизвестные скинули строительный мусор.

В субботу, 10 августа, в Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля и военной техники. Очевидцы выложили видео с места происшествия в социальные сети.

Как стало известно, инцидент случался на перекрестке улицы Профессора Попова и Каменноостровского проспекта. В ролике видно, как водитель легковушки трогается на "зеленый" свет, не убедившись, что дорога полностью свободна. Через несколько секунд после этого в каршеринг врезается военный грузовик.

Данные о пострадавших уточняются. На месте происшествия работали сотрудники ДПС.

Ранее мы публиковали видео с внешней стороны КАД, где "Тойота" столкнулась с Газелью.

Видео: группа "ДТП и ЧП Петербург"