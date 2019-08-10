Видео: на КАД "Тойота" столкнулась с Газелью

Gодробности происшествия и данные о пострадавших уточняются.

В субботу, 10 августа, на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и малотоннажки. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Как стало известно, авария произошла на 103 км внешней стороны КАД (съезд на Шафировский проспект - прим.ред.). На участке дороги "Тойота" столкнулась с "Газелью". Подробности происшествия и данные о пострадавших уточняются.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге учитель полгода насиловал ученицу.

Видео: Piter.TV