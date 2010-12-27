В Петербурге учитель полгода насиловал ученицу

Сообщается, что мужчина полностью признал свою вину.

Преподаватель одной из петербургских школ арестован по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.

Как стало известно фигурантом уголовных дел по статьям "насильственные действия сексуального характера" и "изнасилование" стал мужчина 1978 года. По данным следствия, обвиняемый в период с 2011 по 2012 год неоднократно совершал насильственные действия в отношении девочки 1998 года рождения.

Полиция взяла под стражу подозреваемого 9 августа на территории детского лагеря в Ленобласти. Там он работал воспитателем. Сообщается, что мужчина полностью признал свою вину.

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Фото: Piter.TV