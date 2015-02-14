В МВД опровергли сообщение об использовании перцового газа на протестной акции в Петербурге

Как выяснилось, перцовый газ распылили сами участники протеста.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти заявили о том, что во время несогласованной протестной акции в Северной столице полиция не использовала спецсредства. Речь идет о перцовом газе и светошумовых гранатах. Об этом узнал "Петербургский дневник".

Ранее сообщалось, что на Сенной площади распылили газ. По информации издания, это сделали митингующие.

В борьбе с участниками протеста полицейские использовали дубинки и щиты. Piter.TV заснял задержания.

По последним данным "ОВД-Инфо", в результате митинга 31 января задержали около 1000 человек.

Видео: Piter.TV