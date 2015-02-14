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В МВД опровергли сообщение об использовании перцового газа на протестной акции в Петербурге

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Как выяснилось, перцовый газ распылили сами участники протеста.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти заявили о том, что во время несогласованной протестной акции в Северной столице полиция не использовала спецсредства. Речь идет о перцовом газе и светошумовых гранатах. Об этом узнал "Петербургский дневник". 

Ранее сообщалось, что на Сенной площади распылили газ. По информации издания, это сделали митингующие. 

В борьбе с участниками протеста полицейские использовали дубинки и щиты. Piter.TV заснял задержания. 

По последним данным "ОВД-Инфо", в результате митинга 31 января задержали около 1000 человек. 

Видео: Piter.TV

Теги: перцовый газ, полиция, спецсредства
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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