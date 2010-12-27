В МВД поддержали идею снижения допустимого порога превышения скорости

Представители ведомства ждут внесения предложения в Госдуму.

В полиции России поддержали проект снижения порога наказуемого превышения скорости. Об этом сообщил заместитель начальника ГИБДД Владимир Кузин во время эфира на "Авторадио".

Речь идет о превышении максимально допустимого порога. Специалист рассказал, что большинство аварий происходит именно из-за несоблюдения скоростного режима. Ранее водители признались во время опроса Госавтоинспекции, что позволяют себе увеличивать скорость "на хорошей дороге при хорошей погоде". Такой ответ предоставили 18,3 процента россиян.

Поэтому МВД поддерживает эту идею — снижение ненаказуемого скоростного порога, как минимум до ранее установленных величин, которые были ранее десяти километров в час комментирует спикер

Предположительно инициативу внедрят в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях. Чиновники внесут документ на рассмотрение в Государственную думу в начале 2020 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургский рейд "Скорость" подвел итоги поимки нарушителей.

Фото: Piter.tv

