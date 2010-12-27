Петербургский рейд "Скорость" подвел итоги поимки нарушителей

Выходные принесли штрафов на 250 тысяч рублей.

В минувшие выходные сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд "Скорость", сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

С радиолокационными измерителями скорости движения транспортных средств "Бинар" ГИБДД вышли на особенно проблемные участки дорог. На них чаще всего случались ДТП из-за нарушения скоростного режима.

По итогам операции на трассах Петербурга и области к административной ответственности за превышение скорости привлекли 369 водителей легковушек. Более чем на 20, но менее 40 километров в час превысили 311 водителей легковых авто; на величину более 40, но менее 60 километров в час – 49 автовладельцев; на 80 километров в час – 6 водителей. Последним грозит лишение водительских прав. За повторное нарушение привлекли к ответственности троих. Также провинились 5 водителей автобусов и 17 водителей грузовых машин.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге ограничат движение на нескольких проспектах из-за ремонта дорог.

Фото: Piter.tv