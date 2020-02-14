В МВД объяснили, почему полицейский ударил девушку в живот на несанкционированной акции

Страж порядка якобы пытался не допустить противоправных действий.

В МВД объяснили москвичке Дарье Сосновской, почему полицейский ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа на проспекте Сахарова. Как выяснилось, страж правопорядка пытался не допустить противоправных действий. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на адвоката Сосновской Татьяну Молоканову.

По словам начальника отдела охраны, контролирующей общественный порядок на массовых мероприятиях, Александра Махонина, девушка на акции вела себя агрессивно и эмоционально. Махонин уверен, что Сосновская сделала широкий шаг к упавшей полицейской дубинке, чтобы наступить на нее и заодно на руку полицейского. Страж порядка был вынужден, отметил Махонин, толкнуть девушку в ногу и в живот. Позднее в больнице у девушки диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. При этом офицер указал, что его сотрудники УВД по ЦАО не задерживали людей в том месте, где избили Сосновскую.

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Видео: VOA News / YouTube