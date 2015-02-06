В МВД назвали самое распространенное вредоносное программное обеспечение

Самым распространенным вредоносным программным обеспечением на российской территории в 2025 году стало NFCGate. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. Известно, что ряд аналитиков признает приложение Mamont как самый массовый Android-троян текущего года. В МВД заметили, что в выборке данный сервис занимает относительно низкую долю использования, однако его активность по стране все еще остается значительной.

Согласно нашим данным, во второй половине 2025 года наиболее распространенными являются следующие виды ВПО: NFCGate (обратный) - 52,4%, Mamont - 38,7%, Spynote - 4,4%, LunaSpy - 1,8%, иные - 2,7%. сообщение от киберполиции

Сотрудники полиции добавили, что после практически полного отсутствия в январе текущего года распространение вредоносного ПВО резко возросло к марту (свыше 20 тысяч заражений мобильных устройств). Затем показатель временно снизился в мае и к сентябрю вновь превысило 10 тысяч мошеннических случаев в месяц.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России