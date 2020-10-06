Омбудсмен Москвы предупредила о новой схеме мошенничества

Детям поступает "звонок из военкомата".

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предупредила родителей о новой схеме мошенничества. В собственном Telegram-канале детский омбудсмен пояснила подписчикам, что аферисты представляются сотрудниками военкомата. Они говорят, что не могут связаться с 16-летним подростком, который должен встать на воинский учет. Далее злоумышленники просят предоставить личные данные юноши в виде номера мобильного телефона, электронного адреса. Затем аферисты перезванивают ребенку и сообщают ему о том, что только ему могут передать важные данные. Они просят жертву обмана перезвонить по указанному номеру.

Криминальная схема заключается в том, что молодым людям предлагают записаться на прием в военкомат, для чего якобы требуется предоставить код из SMS-сообщения. Однако никому нельзя называть эти четыре цифры. Детский омбудсмен заметила, что для граждан важно распознать обмен и не поддаться на уловки мошенников. Ольга Ярославская предупредила, что если звонок поступает якобы от официального ведомства, то следует перезвонить на контактные номера, которые человек может узнать на сайте или в документах.

Что делать, если вам или вашему ребенку позвонили мошенники? Немедленно положите трубку и не продолжайте разговор. Никогда не сообщайте код из смс, ни в коем случае. Перезвоните в военкомат по официальному номеру и уточните информацию. Сообщите о случившемся в правоохранительные органы или в местные отделы по борьбе с мошенничеством. Ольга Ярославская, омбудсмен по Москве

Кполномоченная по делам ребенка в столице добавила, что мошенники могут быть очень убедительными, однако в первую очередь они используют только спешку и неосведомленность граждан.

Телефонный мошенник похитил почти 30 млн рублей у пенсионера из Зеленогорска.

Фото: Piter.tv