В МВД назвали самые распространенные способы обмана дистанционными мошенниками

Угроза привлечения к уголовной ответственности якобы за финансирование терроризма или нарушения российского законодательства стали в 2025 году наиболее распространенными способами обмана граждан дистанционными мошенниками. Соответствующее заявление подписчикам через Telegram-аккаунт сделала официальный представитель правоохранительных органов Ирина Волк. В полиции отметили, что в рейтинге на втором месте находится криминальная схема "быстрого заработка", а также торговля криптовалютой и инвестиционные вложения. Далее по популярности у злоумышленников идет план обмана россиян под предлогом блокировки банковских счетов человека или его карт с требованием срочного перевода денежных средств на "безопасные" счета"

Лидером по частоте мотивов, используемых мошенниками, стала угроза привлечения к уголовной ответственности якобы за финансирование терроризма или нарушения законодательства. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Следующими в списке по частоте использования в МВд нахвали вымышленные уведомления о проверках инженерных систем, угрозах аварии, необходимости замены устройств, налоговых задолженностях, штрафах или ошибках в декларациях. Следующими в перечне известных мошеннических схем идут предложения удаленной подработки, сообщения о проблемах с SIM-картой, продажа несуществующих товаров и услуг, обещания социальных выплат гражданам якобы от имени государственных ведомств.

МВД предупредило о мошенничестве под видом работодателей.

Фото: Telegram / Ирина Волк