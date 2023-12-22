В МНТК "Микрохирургия глаза" им. С. Н. Федорова состоялся операционно-диагностический день

Профилактические осмотры у офтальмологов прошли учащиеся петербургских школ.

В преддверии Международного дня защиты детей в Санкт-Петербургском филиале ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С. Н. Федорова" Минздрава РФ был организован специальный операционно-диагностический день. В ходе мероприятия офтальмологи осмотрели более 100 маленьких пациентов и провели 13 операций по коррекции различных форм косоглазия, пишет "Петербургский дневник".

Профилактические осмотры у офтальмологов прошли учащиеся петербургских школ. Раннее выявление нарушений зрения особенно важно, так как дети часто не осознают ухудшения своего зрения. Симптомы могут быть косвенными: снижение успеваемости, повышенная утомляемость, головокружение, головная боль. Летние каникулы дают возможность детям не только отдохнуть, но и заняться своим здоровьем.

Операции по коррекции косоглазия проводили четыре опытных офтальмохирурга, двое из которых имеют степень кандидатов медицинских наук. Было выполнено 13 различных операций по коррекции косоглазия у детей.

Косоглазие – это не только эстетический дефект, но и причина серьезных функциональных нарушений зрения, включая риск развития амблиопии ("ленивого глаза"). Согласно статистике, число детей в мире с косоглазием в возрасте до 14 лет достигает 182,9 млн.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 13-летней пациентке провели уникальную операцию на глазах.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского филиала НМИЦ "Микрохирургия глаза" им. академика С. Н. Федорова